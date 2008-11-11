Первый Всемирный конгресс крымских татар состоится в мае

Первый Всемирный конгресс крымских татар пройдет в мае 2009 года. Такое решение было принято в Симферополе, в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению конгресса, сообщили УНИАН в пресс-службе крымскотатарского Меджлиса.

Желание созвать Всемирный конгресс в мае 2009 года – в дни проведения в Крыму мемориальных мероприятий, приуроченных к 65-й годовщине депортации крымских татар, – выразили представители ряда крымскотатарских организаций диаспоры.

Решение о проведении конгресса в 2009 году также было принято «с учетом ряда международных факторов и особенностей общественно-политической ситуации в Украине».

«Всемирный конгресс крымских татар, собравшись в Крыму накануне проведения приуроченных к 65-й годовщине депортации мемориальных мероприятий, будет способствовать максимальному достижению ожидаемых от форума целей и задач», - говорится в сообщении Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, решение о проведении Всемирного конгресса было принято в декабре 2007 года на Курултае (национальном съезде) крымских татар.

Ожидалось, что конгресс крымских татар пройдет в 2008 году.

Сейчас население Крыма составляет более 1,9 млн. человек, из них около 13% - крымские татары.