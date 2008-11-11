Тимошенко: несколько недель - и все само уладится

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО что голосование за отставку Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады будет нерезультативным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

Премьер отметила, что «до глубины души удивлена тем, что люди Президента голосовали за включение в повестку дня вопроса об отставке председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА».

«Мне кажется, что продолжается уникальная политика уничтожения демократических сил в парламенте, уничтожение, в том числе и демократического руководства Верховной Рады», - заявила она.

Вместе с тем, Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что голосование за отставку Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя ВР будет нерезультативным, поскольку БЮТ не поддерживает инициативу по отставке спикера.

«Но, честно говоря, не хочется заниматься этими грязными интригами в этой, к сожалению, грязной политике, потому что люди с не очень чистыми руками занимаются этой политикой. Я считаю, что если голосуют люди Президента за отставку Арсения ЯЦЕНЮКА, - это просто еще одно очередное предательство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила надежду, что ВР этого созыва «найдет формат той коалиции, который сможет защитить Украину от мирового финансового кризиса».

«Я верю, что несколько недель (пройдет – УНИАН) и все уладится», - подчеркнула премьер.