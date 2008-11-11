Нардепы Луценко требуют от Ющенко выгнать Балогу

Депутатская группа “Народная самооборона” требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отправить в отставку руководителя Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ как “главного организатора дестабилизационных процессов”.

Об этом говорится в заявлении депутатской группы “Народная самооборона”, переданном УНИАН пресс-службой гражданского движения “Народная самооборона”.

“Народная самооборона” еще раз обращается к Президенту Украины с требованием прекратить наконец деструктивные действия людей из его ближайшего окружения и отправить в отставку главного организатора дестабилизационных процессов – руководителя Секретариата Президента В.БАЛОГУ”, - говорится в заявлении.

В противном случае, отмечают в “Народной самообороне”, вся ответственность за уничтожение демократического большинства и отход от ценностей, провозглашенных на помаранчевом Майдане, ляжет полностью на В. ЮЩЕНКО, как на человека, который, имея все рычаги влияния, не приложил никаких усилий для прекращения процесса разрушения государства.

В заявлении отмечается, что депутатская группа “Народная самооборона” не раз выражала свое недовольство поведением Арсения ЯЦЕНЮКА в должности председателя Верховной Рады, которую он “часто использовал не для налаживания конструктивной работы парламента, а ради собственного пиара”.

В “Народной самообороне” считают, что особенно недальновидной была позиция А.ЯЦЕНЮКА при голосовании фракции “Наша Украина – Народная самооборона” 2 сентября за развал демократической коалиции.

“Но в настоящее время А.ЯЦЕНЮК и на себе почувствовал циничную политику интриг, заговоров и предательства “Единого Центра” и его покровителей из Секретариата Президента”, - считают члены группы “Народная самооборона”.

Исходя из того, что отставка председателя Верховной Рады в настоящее время может окончательно парализовать работу высшего законодательного органа, депутатская группа “Народная самооборона” заявляет, что не будет принимать участия в “попытке самоуничтожения украинской власти, навязанной авантюристами из Секретариата Президента как раз в разгар экономического кризиса”.