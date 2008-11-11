Разгневанный Яценюк опять объявил перерыв

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК объявил перерыв в заседании парламента до 17.00.

Как передает корреспондент УНИАН, до этого представители фракции Партии регионов снова настаивали на изменении процедуры голосования за отставку спикера.

В частности, первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ призвал А.ЯЦЕНЮКА поставить на голосование внесенный Партией регионов проект постановления об изменении процедуры голосования.

В свою очередь, А.ЯЦЕНЮК в очередной раз отметил, что такая процедура противоречит положениям регламента ВР. По его словам, если Партия регионов и другие инициаторы голосования за его отставку не хотят голосовать бюллетенями, то он готов согласиться поставить на голосование их проект постановления, однако сначала должна собраться на свое заседание счетная комиссия парламента. По словам спикера, если в течение одного часа комиссия не соберется, то он поставит на голосование проект постановления об изменении процедуры голосования за отставку председателя ВР.

После этого А.ЯЦЕНЮК предложил депутатам проголосовать за продление сегодняшнего заседания ВР до окончания рассмотрения вопроса о его отставке.

Однако за это предложение А.ЯЦЕНЮКА проголосовали всего 194 народных депутата при необходимых 226.