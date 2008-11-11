Томенко подозревает, что Балога рулит страной, пока Ющенко в Польше

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО (фракция БЮТ) считает, что Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО должен публично объяснить причину поддержки его командой отставки председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, комментируя возможную отставку спикера депутат отметил, что сегодняшняя инициатива Партии регионов о включении в повестку дня вопроса об освобождении от должности председателя Верховной Рады стала реальностью благодаря поддержке такой идеи депутатами группы «Единый центр» (фракция НУ-НС).

Как известно, за внесение в сегодняшнюю повестку дня ВР вопроса об отзыве с должности Председателя Верховной Рады проголосовали народные депутаты из ЕЦ Оксана БИЛОЗИР, Игорь КРИЛЬ, Василий ПЕТЁВКА, Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Виктор ТОПОЛОВ, Юрий БУТ, Леся ОРОБЕЦ, Иван ПЛЮЩ и близкий к главе Секретариата Президента Виктору БАЛОГЕ Игорь РЫБАКОВ, избранный в ВР по списку БЮТ.

«Можно найти два объяснения такой единодушной позиции команды руководителя Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ: или это выполнение указания Президента Украины, или В.БАЛОГА самовольно руководит страной, воспользовавшись отсутствием В.ЮЩЕНКО (который сейчас находится в Польше), предварительно согласовав свою позицию с Партией регионов, коммунистами и Блоком Литвина с целью последующей отставки нынешнего правительства и реализации досрочных парламентских выборов», – считает Н.ТОМЕНКО.

По мнению депутата, партиям В.БАЛОГИ, Виктора ЯНУКОВИЧА, Петра СИМОНЕНКО и Владимира ЛИТВИНА необходимо было бы для инициации вопроса отставки председателя ВР привести более убедительные аргументы и сформулировать четкие претензии к его деятельности.

«Особенно коварно это выглядит со стороны пропрезидентской команды «Единого центра», поскольку, как известно, кандидатура Арсения ЯЦЕНЮКА не была предложением НУ-НС (которая предлагала на должность спикера Вячеслава КИРИЛЕНКО, лидера фракции НУ-НС), а была кандидатурой Президента Виктора ЮЩЕНКО», - отметил Н.ТОМЕНКО.

В таких условиях, по его убеждению, прежде всего Президент публично должен объяснить обществу, почему его команда сегодня инициирует отставку Председателя Верховной Рады.