Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК готов отозвать свое заявление об отставке, если народные депутаты не проголосуют за его увольнение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге.

«Нужно пройти эту дорогу», - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, если парламент выразит ему доверие, “то понятно, что заявление нужно отозвать».