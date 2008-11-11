Совет старейшин во главе с Кравчуком: Ющенко с Балогой хватили лишку

Совет старейшин во главе с первым Президентом независимой Украины Леонидом КРАВЧУКОМ предупреждает, что призывы и реальные действия, направленные на “наведение порядка в стране любой ценой”, грозят установлением диктатуры в Украине.

Об этом говорится в заявлении Совета старейшин во главе с Л.КРАВЧУКОМ, копия которого передана УНИАН.

«Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и его Секретариат перебирают на себя неприсущие им полномочия, что во многих случаях вызывает хаос», - говорится в документе.

По мнению авторов заявления, в частности, обеспокоенность вызывают «сообщения о создании в регионах так называемых Форумов трудового движения солидарности, которые имеют целью поддержать Президента Украины в его стремлении навести в государстве порядок любыми, преимущественно недемократическими, незаконными методами».

«Сценарий организации упомянутых форумов прост: констатировать сложную политическую и социально-экономическую ситуацию и обратиться к Президенту с требованием на год запретить деятельность Верховной Рады (тем более, что она и так не работает), приостановить деятельность правительственных структур и передать их функции в Совет национальной безопасности и обороны. То есть «добрыми намерениями» будут пытаться выстелить путь к диктатуре», - отмечается в заявлении.

Совет старейшин предостерегает от развертывания такого сценария и «обращается к тем гражданам, которых пытаются втянуть в неправовые авантюры, воздержаться от необдуманных шагов». В обращении отмечается, что «действующая власть имеет достаточно конституционных механизмов, чтобы преодолеть политическое и социально-экономическое напряжение в Украине».

Совет старейшин убежден, что в борьбе власти с экономическим кризисом «особое внимание должно быть привлечено к базовым отраслям экономики – металлургической и химической промышленности, строительной отрасли, жилищно-коммунальному комплексу и сельскому хозяйству. А также к ценовой политике на основные энергоносители – газ, нефть, бензин и электроэнергию».

«Действующая власть должна безотлагательно подготовить план социально-экономического развития Украины на 2009 год, а также проект бюджета-2009. Последний документ должен четко утвердить параметры денежно-кредитной политики и гарантировать 100-процентные выплаты пенсий и других социальных выплат», - уверены авторы заявления.

Если же на протяжении двух недель не будут подготовлены соответствующие меры по борьбе с кризисом, а «противостояние и раздор и в дальнейшем будут рвать на части властную элиту, стране вряд ли удастся избежать очередных досрочных выборов», уверены члены Совета старейшин.

По их убеждению, в таком случае уже будет речь идти не только о досрочных выборах в Верховную Раду, но и Президента Украины.