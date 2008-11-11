Обещанная сенсация от СБУ - коррупционный скандал на 60 миллионов

Служба безопасности Украины выявила факт разворовывания в этом году 60 млн. грн. бюджетных средств должностными лицами Министерства труда и социальной политики Украины во время закупки 18,5 тыс. инвалидных колясок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве на внеочередном заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции сообщил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, установлено, что из цены за каждую купленную коляску присваивалось по 2 тыс. грн.

В связи с этим В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что СБУ обращается к общественным и другим организаций, которые занимаются защитой прав инвалидов, сообщать об известных им противоправных действиях государственных служащих и учреждений, которые должны заниматься проблемами инвалидов.