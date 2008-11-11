Регионалам не удалось выбить кресло из-под Яценюка

Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня вопрос об освобождении от должности председателя парламента Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 220 народных депутатов из 440, зарегистрированных в зале.

Не поддержали это предложение фракции БЮТ и НУ-НС.

Этот вопрос был поставлен на голосование самим А.ЯЦЕНЮКОМ после того, как председатель регламентного комитета ВР Александр ЕФРЕМОВ заявил, что комитет рассмотрел заявление спикера об освобождении и рекомендует рассмотреть его депутатам.

В частности, А.ЕФРЕМОВ напомнил, что заявление председателя ВР об отставке было написано два месяца назад и комитет рассмотрел его.

При этом, по словам А.ЕФРЕМОВА, фракция Партии регионов рекомендует провести голосование карточками в сессионном зале, а не бюллетенями.

«Если, Арсений Петрович, вы действительно написали это заявление, и нет никаких подводных камней, то у вас нет оснований для того, чтобы отказать сессионному залу поставить этот вопрос на голосование», - сказал депутат.