Украина начинает всемирную рекламную кампанию на телеканале CNN

Украина начинает свою первую в истории рекламно-информационную кампанию на телеканале CNN International. В ближайшее время информацию о современной Украине, о ее возможностях, красоте и самобытности увидят жители более 150 миллионов домов в целом мире, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

Первая волна кампании, которая началась 10 ноября и будет длиться 7 недель, посвящена туристическому потенциалу Украины и предусматривает 300 выходов в эфир CNN International рекламного видеоролика «Украина. С красотой, ваша». В будущем также планируются размещение подобных материалов, которые будут посвящены разносторонним аспектам современной Украины, а также ее истории.

В комментарии для пресс-службы CNN International, министр культуры и туризма Украины Василий ВОВКУН заявил, что «Украина – это подлииное скрытое сокровище общего Европейского культурного наследия. Украина – это красота тысячелетней истории, красота уникальной природы, красота настоящей искренности и гостеприимства нашего народа. Нашим общим с CNN проектом мы бы хотели от всего сердца искренне пригласить весь мир к нам в гости и обогатить свое ощущение красоты».

«Данная информационная кампания открывает новую эру присутствия Украины в глобальном информационном пространстве. С этого момента Украина будет самостоятельно и целеустремленно формировать свой имидж в мире с помощью такого мощного информационного ресурса как CNN International», - заявил Геннадий КУРОЧКА, руководящий партнер компании CFC Consulting, эксклюзивного представителя CNN International в Украине.