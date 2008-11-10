В Нашей Украине намекнули Яценюку, что кота в мешке не купят

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” определит свою позицию относительно соглашения о сотрудничестве между ветвями власти и постановления об увольнении председателя Фонда государственного имущества после обнародования этих документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО, комментируя соответствующее предложение председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, который сегодня предложил парламенту, правительству и Президенту подписать соглашение о временном взаимодействии.

«Перед тем, как давать оценку таким инициативам, мы хотели бы видеть текст, или хотя бы основу такого текста, который предусматривает большое взаимопонимание», - сказал он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, если появится текст, то фракция НУ-НС обсудит его и даст свою оценку.

Лидер фракции НУ-НС также заметил, что то же самое касается и вопроса об освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда госимущества, на рассмотрении которого настаивает фракция Блока Юлии Тимошенко.

Комментируя тот факт, что постановление об увольнении председателя ФГИУ было зарегистрировано в ВР еще в январе, В.КИРИЛЕНКО сказал: «У нас в январе многое зарегистрировано, но с января очень многое изменилось», и уже не существует коалиции. В связи с этим, отметил В.КИРИЛЕНКО, все вопросы нужно рассматривать повторно.