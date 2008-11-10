Ющенко опять позвал к себе НУ-НС

Президент Виктор Ющенко проведет в понедельник в 17 часов рабочую встречу с представителями фракции "Наша Украина – Народная самооборона".

Об этом "Украинской правде" сообщил информированный источник.

Собеседник не смог уточнить, какие именно вопросы будут рассматриваться во время встречи, подчеркнув, что такие собрания "проводятся почти каждый понедельник".