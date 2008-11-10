Тимошенко угрожает отобрать Проминвестбанк уже у нового инвестора

Правительство обещает вместе с Национальным банком Украины возобновить платежеспособность «Проминвестбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с руководителями ГМК.

Она подчеркнула, что это одним из пунктов войдет в меморандум между правительством и руководством предприятий ГМК, направленный на оказание помощи отрасли в условиях влияния мирового финансового кризиса.

«Мы заложили одним из пунктов, что правительство берет на себя обязательство с другими ветвями власти, вместе с Национальным Банком Украины, возобновить платежеспособность «Проминвестбанка». У нас больше 2 млрд. грн. сегодня отрасли ГМК практически задержаны в «Проминвестбанке», который стал заложником банальной рейдерской атаки. Вы знаете, что в ПИБ сейчас пришли инвесторы, пакет банка у частных собственников практически приобретен, но в этом меморандуме мы берем один месяц для наполнения и оздоровления ПИБа за счет инвестиционных средств нового частного владельца. Если в течение месяца ПИБ не стабилизирует свою работу и не даст подтверждение тому, что идет нормальное возвращение денег ГМК, которые сейчас задержаны, мы, как правительство, будем выходить с инициативой рекапитализации «Проминвестбанка» на необходимую сумму финансовых разрывов, и, как следствие, - возвращение в государственную собственность и выполнение всех условий ПИБа перед горно-металлургическими предприятиями и перед вкладчиками «Проминвестбанка», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер сообщила, что правительство и НБУ планируют разработать специальную программу по рефинансированию коммерческих банков по кредитам, в том числе и предприятий ГМК. «В том числе и под залог невозмещенного НДС», - добавила она.

Справка УНИАН. 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного объема средств в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку было выделено только 2 млрд. грн.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором был назначен заместитель председателя Нацбанка Владимира КРОТЮКА.

Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

30 октября руководитель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что в дестабилизации ситуации в «Проминвестбанке» принимали участие «одна из финансовых промышленных российских групп» и «граждане Украины с депутатским статусом».

3 ноября Национальный банк Украины заявил, что новый стратегический инвестор предъявил права на владение и управление 68% акций ЗАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») и фактически стал его основным владельцем.

Планируемое на 6 ноября представление нового собственника «Проминвестбанка» перенесено на ближайшее время.