Провокация с "разговором" Порошенко и Атамбаева направлена на срыв инициативы Украины в ООН по Крыму – МИД

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«У президента Украины был запланирован ряд телефонных разговоров с целью продвижения в ООН проекта резолюции о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму, включая беседу с президентом Атамбаевым», - заявила она.

«Информация о спланированной провокации, которая появилась в СМИ, сейчас проверяется украинской и киргизской сторонами, в частности, об этом договорились министры иностранных дел Кыргызской Республики и Украины в ходе телефонной беседы, которая недавно состоялась», - сказала Беца.

«Мы сейчас выясняем все обстоятельства, включая технические. В то же время уже сейчас очевидно, что такие действия имеют целью помешать продвижению Украиной в ООН важной инициативы по Крыму», - отметила представитель МИД.

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Как сообщал УНИАН, 2 ноября на официальном сайте президента Украины появилась информация о телефонном разговоре президента Порошенко с президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым, в ходе которой обсуждались возможные альтернативные маршруты перевозок украинской продукции в Кыргызстан.

В то же время в администрации президента Кыргызской Республики опровергли телефонный разговор Атамбаева с президентом Украины Петром Порошенко.