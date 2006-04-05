Что не так с выборами киевского мера. Пресс-конференция в УНИАН

В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Правовые аспекты избирательного процесса по выборам Киевского городского председателя 26 апреля 2006 года”. В пресс-конференции примут участие – председатель Киевского юридического общества Олег Березюк, член правления Института “Республика “ Владимир Чемерис, президент общественной организации “Юридический клуб” Николай Сирий

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