Глава ГФС назначил исполняющих обязанности главы Закарпатской таможни и его заместителя - СМИ

Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров назначил исполняющих обязанности начальника Закарпатской таможни ДФС и его заместителя. Насиров уже подписал соответствующие приказы, пишет издание «Закарпатье онлайн», которое получило копии документов.

При этом, приказы датированы 26 и 27 жовтням.

Согласно документам, Закарпатскую таможню ГФС возглавил Балуев Станислав, который до этого занимал должность начальника управления администрирования таможенных платежей Закарпатской таможни ГФС.

Читайте такжеВенгрия готова инвестировать 50 миллионов евро в строительство двух дорог на Закарпатье

При этом его заместителем на срок от 27 октября до 25 ноября этого года, стал начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Ужгород" Шишолу Евгения Петровича.

Напомним, председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров отстранил от выполнения своих служебных обязанностей начальника Закарпатской таможни Владимира Колесникова и начальника таможенного поста "Ужгород" Евгения Потоцкого.