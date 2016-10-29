Глава ГФС назначил исполняющих обязанности главы Закарпатской таможни и его заместителя - СМИ
СМИ сообщают, что глава ГФС подписал соответствующие приказы.
Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров назначил исполняющих обязанности начальника Закарпатской таможни ДФС и его заместителя. Насиров уже подписал соответствующие приказы, пишет издание «Закарпатье онлайн», которое получило копии документов.
При этом, приказы датированы 26 и 27 жовтням.
Согласно документам, Закарпатскую таможню ГФС возглавил Балуев Станислав, который до этого занимал должность начальника управления администрирования таможенных платежей Закарпатской таможни ГФС.
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При этом его заместителем на срок от 27 октября до 25 ноября этого года, стал начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Ужгород" Шишолу Евгения Петровича.
Напомним, председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров отстранил от выполнения своих служебных обязанностей начальника Закарпатской таможни Владимира Колесникова и начальника таможенного поста "Ужгород" Евгения Потоцкого.