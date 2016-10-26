СМИ: глава ГФС отстранил начальников Закарпатской таможни и таможенного поста "Ужгород"

Об этом сообщает "Закарпатье онлайн" со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Кроме того, издание опубликовало копию соответствующего приказа Насирова, датированного 24 октября.

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В документе говорится, что чиновники отстранены на время осуществления в отношении них дисциплинарного производства по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

"Закарпатье онлайн" выяснило, что сейчас на МП "Ужгород" осуществляется повторный осмотр груза уже оформленных таможенниками на вывоз камионов и говорится о полном несоответствии реального содержимого заявленному в таможенных декларациях.