Европейская комиссия поддерживает Украину в проведении реформ

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии, которое было распространено в пятницу в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

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Доклад обнародован по итогам 18 месяцев работы Группы поддержки.

В этой связи европейский комиссар по переговорам по расширению и Европейской политики соседства Йоханнес Хан сказал: «Группа поддержки Украины была успешной в поддержании реформ украинской власти не только из-за собственных похвальных усилий, но и потому, что украинская власть сама сделала повестку дня реформ, и ее приоритетом является светлое, счастливое будущее для украинских граждан».

По его словам, при помощи Группы поддержки было сделано много ключевых шагов и приняты многие из основных законов. Это, по мнению Хана, доказывает, что Группа является «отличным инструментом для содействия реформированию и координации усилий ЕС».

«Эта поддержка – это только начало: Группа поддержки Украины будет продолжать делать свой вклад в успех реформ в Украине», – подчеркнул еврокомиссар.