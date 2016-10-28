Порошенко просят назначить ответственных за переговоры по освобождению удерживаемых в России украинцев

Об этом говорится в обращении к президенту Петру Порошенко, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову, министру иностранных дел Павлу Климкину, министру юстиции Павлу Петренко, которое было обнародовано сегодня на брифинге в Киеве.

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В обращении подчеркивается необходимость обязать данного человека или учреждение регулярно отчитываться в закрытом от общественности режиме перед родственниками и защитниками удерживаемых в РФ украинцев, о переговорном процессе и действиях по возвращению пленников. Также говорится о необходимости и публичного отчета перед общественностью хотя бы раз в месяц.

В обращении сказано, что «в противном случае на общем фоне роста негативных настроений атмосфера недоверия будет расти, а просьба к родственникам и адвокатам «сохранять режим тишины» будет восприниматься как прикрытие бездеятельности».

Среди подписантов, в частности: народные депутаты Украины Светлана Залищук, Дмитрий Белоцерковец, Ирина Суслова (все из фракции БПП), Игорь Луценко (фракция «Батькивщина»), а также сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, жена Николая Карпюка Елена Карпюк, отец Валентина Выговского Петр Выговский, брат Игоря Костелянца Евгений Панов.

Залищук на брифинге отметила, что «освобождение украинских пленников невозможно без внешнего давления». Также она добавила, что нужны более активные действия со стороны украинской власти.

«Я считаю, что сегодня президент должен созвать СНБО, где провести мониторинг выполнения всех международных резолюций, которые были приняты на уровне ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, ПА ОБСЕ относительно тех обязательств, которые Россия должна выполнить в рамках этих резолюций и проинформировать весь мир, что именно не выполняется и почему», - подчеркнула она. По ее словам, также должен быть мониторинг тех обязательств, которые взяла на себя Украина перед международными организациями.

Залищук отметила, что «сегодня наше представительство в ООН готовит отдельную резолюцию ООН по Крыму и мы ожидаем, что она вскоре будет принята».