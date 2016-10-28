Украина в ближайшее время объявит о будущем нарушенного Россией Большого договора Украины и РФ - Климкин

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на 24 канале.

"Россия нарушила все ключевые положения этого договора. Если я сейчас скажу, что мы его не продолжаем, конечно, будет аргумент для того, чтобы сказать: там в этом договоре есть положения о гарантировании территориальной целостности... Поэтому я обещаю, что мы найдем правильное и креативное решение", - заявил Климкин.

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Он уточнил, что о решении будет сообщено в ближайшее время. По его словам, будет сделано соответствующее заявление не только в контексте этого договора, а и в отношении других юридических обязательств.

Министр добавил, что многие статьи этого договора не действуют, поскольку Россия их фундаментально нарушила, а также нарушила Устав ООН и другие договоры и обязательства.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

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Договор «О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной» от 31 мая 1997 года вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами). Согласно статье 40 договора, он заключен сроком на десять лет. Действие договора автоматически продлевается на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не выразила желания о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилась на следующий десятилетний период.