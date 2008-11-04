В БЮТ подсчитали, сколько можно сэкономить на депутатах

На отмене льгот и сокращении финансирования обеспечения народных депутатов можно сэкономить около 200 млн. грн.

Об этом сказал председатель подкомитета по вопросам организации деятельности Верховной Рады Комитета по вопросам регламента Лев БИРЮК (фракция БЮТ) газете «Экономические известия» (№ 198 от 4 ноября 2008 года), комментируя изданию перспективы и необходимость отмены депутатских льгот в условиях реализации мер по борьбе с экономических кризисом.

Как отметил Л.БИРЮК, урезание финансирования – это попытка добиться сокращения бюрократического аппарата: «Но есть закономерность: когда начинаются его сокращения, он увеличивается на треть». По подсчетам Л.БИРЮКА, урезав депутатам льготы и надбавки, можно сэкономить около 200 млн. грн.

В свою очередь заместитель председателя Регламентного комитета ВР Валерий КАМЧАТНЫЙ (фракция БЮТ) в комментарии изданию подчеркнул, что необходимо убирать норму, в которой депутату выплачивается его оклад, если он не трудоустроен: «Я встречал депутата, который живет на это пособие еще с первого созыва».

При этом В.КАМЧАТНЫЙ отметил, что необходимо урезать финансирование всех чиновников, начиная с высших звеньев. «Например, у главы Харьковского областного совета пять заместителей и аппарат в 70 человек», - констатировал народный депутат.

С этим согласен его коллега по комитету Василий КИСЕЛЕВ (фракция Партии регионов): «Некоторые депутаты путают льготы и средства для депутатской деятельности. Я за отмену льгот, но не средств. Например, на одного Президента и его администрацию тратится более 1,2 млрд. грн. – больше, чем на Раду и Кабмин».

Между тем председатель Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ сказал изданию, что содержание одного народного депутата в год обходится налогоплательщикам в 2 млн. грн.: «Резать льготы и финансирование надо, но не только Раде, но и Президенту с Кабмином. Так, в госбюджете 2008 года предусматривается более 1 млрд. грн. на Госуправление делами, по которому есть еще и прибыльные предприятия - спиртзаводы и санатории».

Как информирует издание, согласно проекту госбюджета-2009, на содержание Президента предлагается выделить 1,6 млрд. грн., Верховной Рады – 1 млрд. грн., Кабинета министров – 0,5 млрд. грн.

Финансирование заграничных поездок депутатов может возрасти с 5,5 млн. грн. до 8 млн. грн. На свой санаторно-курортный комплекс ВР планирует выделить 68 млн. грн. (в 2008 году – 60 млн. грн.). В шесть раз ожидается увеличение расходов на капитальный ремонт жилого фонда парламента, который в 2009 году составит 6,6 млрд. грн.

Таким образом, в 2009 году, по сравнению с 2005-м, смета расходов ВР возрастет вдвое.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов на следующей пленарной неделе будет требовать принятия законопроекта об отмене депутатских льгот.

В частности, авторами соответствующего законопроекта являются депутаты Борис КОЛЕСНИКОВ и Анна ГЕРМАН.

Инициаторы законопроекта будут требовать, чтобы в несколько раз были сокращены расходы, зарплаты и премии для всех представителей власти на всех уровнях.

Также с аналогичной идеей выступила и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. «Я сейчас призываю, чтобы на следующей пленарной неделе был проголосован закон нашей фракции (БЮТ - УНИАН) о снятии с депутатов всех льгот», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Следующие пленарные заседания в парламенте запланированы на 11-14 ноября.