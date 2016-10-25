Депутат Шевченко разоблачил журналистский фейк об украинских нардепах, собравшихся дружить с Россией

Как отметил народный депутат в видеообращении на своей странице в Facebook, известие о собственном «выступлении» в Ровно он прочитал, находясь в Карпатах, при этом отметив, что не был в Ровно ни разу в жизни.

"Только что просматривал новости и увидел, что такой прекрасный сайт - ICTV - распространил информацию обо мне - будто я был участником какого-то пророссийского форума в Ровно. Но я посмотрел - вокруг меня горы, прекрасные Карпаты, Буковель, - говорит политик на фоне гор. - В Ровно я сегодня точно не был, и не был ни разу в жизни, так случилось".

Читайте такжеНародные депутаты из УКРОПа предлагают закрыть банки с российским капиталом

По его мнению, фейк о том, что депутаты - в том числе представитель УКРОПа - хотят "дружить" с Россией, был рассчитан на то, что "люди эту ложь будут подхватывать и запоминать".

"Наши масс-медиа привыкли зомбировать людей по принципу, который заключается в том, что если ты делаешь добрые дела, их никто не запоминает и масс-медиа их не подхватывают. Как правило, нужно платить, чтобы показали добрые дела в разнообразных "телевизиях". Если ты споткнулся - никто не забывает. Но я хочу сказать, что ложью невозможно ни получить развития, ни пойти вперед", - подчеркнул народный депутат.

Отметим, сегодня около 16 часов на сайте телеканала ICTV была опубликована новость о том, что в Ровно прошел форум с участием народных депутатов Украины, депутатов Ровенского областного совета, а также экспертов и предпринимателей. Участники этого форума якобы выступили за восстановление экономических связей со странами СНГ и, прежде всего, с Россией.