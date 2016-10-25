В Раде решение повысить зарплаты нардепам пересмотрят 1 ноября - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Национального совета реформ заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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«Когда речь идет о сегодняшнем дне, я считаю, что это решение является и чрезмерным, и преждевременным. Поэтому во вторник мы этот вопрос упорядочим изменением в постановление, - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров впервые за несколько последних лет вовремя - 15 сентября подал в парламент проект государственного бюджета на 2017 год.

Проект предусматривает доходы в сумме 706,269 млрд грн, расходы - 775,265 млрд грн и предельный объем дефицита на уровне 77,547 млрд грн. Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, который предусматривает рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию на конец года на уровне 8,1%.

По нормам законодательства, бюджет должен быть принят в третьем - окончательном чтении - не позднее начала декабря текущего года. 20 октября Верховная Рада приняла постановление "О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2017 год". Этим постановлением был принят проект бюджета на 2017 год в первом чтении, а также принято решение повысить зарплату народных депутатов в 2-2,5 раза - до более 40 тыс. грн.