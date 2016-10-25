Луценко не исключает передачу дел Майдана в Международный уголовный суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Думаю, что и общество заинтересовано, чтобы в конце концов были привлечены к ответственности как исполнители, собственно убийцы (героев Небесной Сотни - УНИАН), так и организаторы этих бесчинств. Я ожидаю от Сергея Горбатюка (руководитель департамента специальных расследований ГПУ - УНИАН) и более 100 его подчиненных прогресса по этим делам, и не исключаю, что эти дела могут быть, по согласованию с адвокатами героев Небесной Сотни, переданы в Международный уголовный суд, делегация которого прибудет в Украину буквально на этой неделе», - заявил он.

Читайте такжеВ ПАСЕ заговорили о возможности "нового Майдана" в Украине, к этому подталкивает Россия

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.

27 сентября 2016 года Святошинский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей 5 экс-«беркутовцам» еще на 60 суток.