В МИД Японии Авакову пообещали помочь с реформой полиции
Украинская сторона заявляет, что поддержка Японии позволит усовершенствовать систему взаимодействия правоохранителей с населением.
Вице-министр иностранных дел Японии Нобуо Кишия заявил, что его страна планирует и дальше поддерживать реформу полиции в Украине.
Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, об этом японский министр сказал министру внутренних дел Арсену Авакову во время встречи в рамках официального визита главы МВД Украины в Японию.
В то же время глава украинского МВД заявил, что поддержка японского правительства позволит усовершенствовать систему взаимодействия правоохранителей с населением, так и IT-систему. По словам Авакова это поможет обеспечить высокий уровень предоставления услуг гражданам.
Также стороны обсудили сложные ситуации на востоке Украины и на Курильских островах. Глава МВД Украины выразил готовность поддерживать Японию.
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Аваков подчеркнул, что Украина и Япония должны объединить усилия в борьбе за целостность границ наших государств.
Напомним, что глава МВД Арсен Аваков находится я Японии с официальным визитом.