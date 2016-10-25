В МИД Японии Авакову пообещали помочь с реформой полиции

Вице-министр иностранных дел Японии Нобуо Кишия заявил, что его страна планирует и дальше поддерживать реформу полиции в Украине.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, об этом японский министр сказал министру внутренних дел Арсену Авакову во время встречи в рамках официального визита главы МВД Украины в Японию.

В то же время глава украинского МВД заявил, что поддержка японского правительства позволит усовершенствовать систему взаимодействия правоохранителей с населением, так и IT-систему. По словам Авакова это поможет обеспечить высокий уровень предоставления услуг гражданам.

Также стороны обсудили сложные ситуации на востоке Украины и на Курильских островах. Глава МВД Украины выразил готовность поддерживать Японию.

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Аваков подчеркнул, что Украина и Япония должны объединить усилия в борьбе за целостность границ наших государств.

Напомним, что глава МВД Арсен Аваков находится я Японии с официальным визитом.