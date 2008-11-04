Тимошенко рассказала, зачем собрала внеочередное заседание Кабмина

Кабинет министров Украины намерен сегодня утвердить временный порядок использования средств стабилизационного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая внеочередное заседание правительства.

«Сегодня мы должны принять несколько решений в неотложном порядке. Первое из них – это временный порядок использования средств стабилизационного фонда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня правительство также рассмотрит порядок участия государства в капитализации банков. «В мире этот (финансовый) кризис трактуется как банковский кризис, и именно поэтому сегодня и в Украине, в первую очередь нам, необходимо защитить национальную банковскую систему, которая является практически кровеносной системой экономики, нормальное функционирование которой зависит сегодня и от возврата депозитов гражданам, и от возможности кредитовать реальную экономику», - подчеркнула премьер.

Кроме того, по инициативе министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА в повестку дня внеочередного заседания Кабмина включен вопрос об одобрении меморандума о взаимопонимании между правительством США и Кабинетом министров Украины.