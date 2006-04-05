Вкладчики банка ”Гарант” получат свои деньги

В соответствии с решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 30 марта 2006 года, Фонд осуществляет выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам ОАО АКБ "Гарант" (Киев) через учреждения банка-агента Фонда ООО "Укрпромбанк". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Как говорится в сообщении, выплаты будут проводиться с 5 апреля по 28 мая 2006 года.

Для получения гарантированной суммы возмещения в банке-агенте нужно предъявить паспорт или документ, который удостоверяет личность, и справку органа государственной налоговой службы о присвоении идентификационного кода физического лица - плательщика налога.

Возмещения средств по вкладам также будут выплачиваться другим лицам на основании документов о праве на наследство и доверенности, согласно законодательству Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины заявил о том, что не имел оснований для применения к АКБ «Гарант» упреждающих мер, поскольку это финансовое учреждение долгое время подавало недостоверную статистическую отчетность о своей деятельности.

Причиной неудовлетворительного финансового состояния АКБ «Гарант», по оценкам НБУ, стала рисковая кредитная политика прежнего руководства банка по операциям со связанными лицами.

Прокуратурой Днепровского района Киева в феврале 2006 года возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами АКБ «Гарант».

Справка УНИАН. ОАО «КБ «Гарант» (Киев) зарегистрирован в 1993 году.

23 ноября 2005 года сроком на один год НБУ ввел временную администрацию в ОАО «АКБ «Гарант». Нацбанк также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ «Гарант» сроком на 6 месяцев.

Правление НБУ приняло постановление №71 от 28 февраля 2006 года «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО «Акционерный коммерческий банк «Гарант» (г.Киев)».

Так, с 28 февраля 2006 года прекращены полномочия временного администратора правления, Наблюдательного совета и общего собрания ОАО «АКБ «Гарант», отозвана лицензия, инициирована процедура ликвидации банка.

Нацбанк назначил ликвидатором ОАО «АКБ «Гарант» независимого эксперта (по договору с НБУ) Алексея ЛИСОВАЛА.

Фондом гарантирования вкладов физических лиц, решением от 24 ноября 2005 года, АКБ «Гарант» переведен в категорию временных участников.