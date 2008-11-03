Новую коалицию можно создать без Ющенко уже через неделю

Первый день следующей пленарной недели в Верховной Раде может начаться с создания новой коалиции.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии народного депутата от Блока Юлии Тимошенко Валерия ПИСАРЕНКО.

По его словам, “парламентарии могут создать новую коалицию, независимо от воли Президента Украины”.

В.ПИСАРЕНКО считает, что народные депутаты из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” должны “наконец признать, что поведение их почетного председателя (Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО - УНИАН) не всегда логичное и присоединиться к другим парламентским фракциям для спасения страны от мирового финансового кризиса”.

В.ПИСАРЕНКО считает наиболее вероятным форматом коалиции в составе БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина.

Вместе с тем он отмечает, что БЮТ “будет приветствовать и возвращение из предвыборного турне Партии регионов для того, чтобы бороться с финансовым кризисом в зале парламента, а не на концертах во время выборов”.

По словам депутата от БЮТ, “создать коалицию из пяти политических сил для нас - цель номер один”. “Мы готовы забыть обо всех спорах, обидах, о разных политических вкусах, чтобы спасти страну от кризиса”, - добавил он.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что “сегодня Верховная Рада должна работать не в прямом эфире политических шоу, а денно и нощно в сессионном зале парламента, чтобы стабилизировать финансовое положение Украины”.

Кроме того, он считает, что “депутаты должны срочно перестроить работу Верховной Рады Украины, как конструктор “Лего”, до того момента, пока не смогут оформить коалицию”. По словам В.ПИСАРЕНКО, нужно признать, что принцип обязательности создания в парламенте коалиции, заложенный реформой 2004 года, оказался “ошибочным и стал опухолью в организме страны”. “Возможно именно в это кризисное время Верховная Рада сможет на операционном столе с помощью конституционной реформы, как скальпеля, удалить все болезненные элементы из Конституции”, - отметил В.ПИСАРЕНКО.

По его словам, повестку дня работы ВР нужно формировать на принципах противостояния финансовому кризису, поддержки базовых сфер экономики, защиты финансово-банковского сектора и сокращения лишних расходов.

“Если Президент не протянет руку помощи украинскому народу в борьбе с финансовым кризисом, а и в дальнейшем будет тянуть страну на внеочередные парламентские выборы, то он, скорее всего, окажется на внеочередных президентских выборах”, - убежден В.ПИСАРЕНКО. По его словам, “все последние соцопросы утверждают, что заботиться о поиске работы нужно Президенту, которого на следующих выборах хоть и в третьем туре обошел бы даже лидер Коммунистической партии Петр СИМОНЕНКО”, - добавил депутат.

Справка УНИАН. Следующую пленарную неделю в ВР запланировано провести с 11 по 14 ноября.