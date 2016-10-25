"Гроші" разбирались, почему украинцы из своего кармана должны финансировать работу политических партий

Почему украинцы из собственного кармана должны финансировать работу политических партий / скриншот

Для этого депутаты хотят извлечь из бюджета 40 миллионов долларов уже в следующем году - по 1 доллару с каждого, говорится в сюжете.

Деньги поделят между собой "Блок Петра Порошенко", "Самопомощь", "Народный фронт", Радикальная партия и "Батькивщина".

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"Гроші" решили разобраться, что это: очередной шанс для депутатов обогатиться или шаг на пути к прозрачности.