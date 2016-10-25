"Гроші" разбирались, почему украинцы из своего кармана должны финансировать работу политических партий
03:21, 25 октября 2016Политика
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Олигархи больше не хотят складываться деньгами на продвижение политических партий и поэтому хотят перевести эти расходы на граждан Украины.
Почему украинцы из собственного кармана должны финансировать работу политических партий / скриншот
Для этого депутаты хотят извлечь из бюджета 40 миллионов долларов уже в следующем году - по 1 доллару с каждого, говорится в сюжете.
Деньги поделят между собой "Блок Петра Порошенко", "Самопомощь", "Народный фронт", Радикальная партия и "Батькивщина".
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"Гроші" решили разобраться, что это: очередной шанс для депутатов обогатиться или шаг на пути к прозрачности.
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