Зарплатная "афера" депутатов: как избранники случайно втрое повысили себе зарплату
Парламентарии уже второй раз за год повышают себе зарплату.
Впервые месячную ставку увеличили в апреле - с шести тысяч гривен до семнадцати с половиной. Но через полгода нардепам стало мало и этого.
Зарплатную "аферу" провернули блестяще. Ее не сразу заметили даже эксперты и журналисты. И на следующий день когда скрытое стало явным, депутаты начали оправдываться. они, мол, сами в шоке, что повысили собственный бюджет.
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Привычка голосовать все скопом сыграла с ними злую шутку. Коварное постановление №5000-П так спряталось в бюджете, что его, якобы, просто не заметили.
Программа "Гроші" делится шокирующими признаниями нардепов об их нищенской жизни.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 октября приняла постановление «О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2017 год» (№ 5000-П).
Этим постановлением был принят проект бюджета на 2017 год в первом чтении, а также принято решение о повышении заработной платы народным депутатам в 2-2,5 раза - до более 40 тыс. грн.