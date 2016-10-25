Зарплатная "афера" депутатов: как избранники случайно втрое повысили себе зарплату

Впервые месячную ставку увеличили в апреле - с шести тысяч гривен до семнадцати с половиной. Но через полгода нардепам стало мало и этого.

Зарплатную "аферу" провернули блестяще. Ее не сразу заметили даже эксперты и журналисты. И на следующий день когда скрытое стало явным, депутаты начали оправдываться. они, мол, сами в шоке, что повысили собственный бюджет.

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Привычка голосовать все скопом сыграла с ними злую шутку. Коварное постановление №5000-П так спряталось в бюджете, что его, якобы, просто не заметили.

Программа "Гроші" делится шокирующими признаниями нардепов об их нищенской жизни.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 октября приняла постановление «О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2017 год» (№ 5000-П).

Этим постановлением был принят проект бюджета на 2017 год в первом чтении, а также принято решение о повышении заработной платы народным депутатам в 2-2,5 раза - до более 40 тыс. грн.