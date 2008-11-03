Черновецкий приравнял Секретариат Президента к стрип-бару

Фракция БЮТ в Киевсовете заявляет, что решения Киевской городской государственной администрации о повышении стоимости проезда в общественном транспорте и тарифов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений города являются необоснованными и неправовыми, и будет добиваться их отмены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции лидер фракции БЮТ в Киевсовете Александр ЗИНЧЕНКО.

Он напомнил, что 30 октября с.г. “промэрское большинство” в Киевсовете приняло решение о повышении тарифов на коммунальные услуги для определенных потребителей в 10 раз. А.ЗИНЧЕНКО обратил внимание, что решение принималось с голоса и без каких-либо документов и материалов у депутатов на момент принятия решения.

“Собственно, большинство проголосовало за слова мэра о казино и игровых залах и разную другую нечисть. Фактически ЧЕРНОВЕЦКИЙ подцепил своих сторонников на крючок красивой фразы. Во что вылились такие импровизации мэра стало известно почти спустя сутки, благодаря публикациям решения (распоряжение КГГА о повышении тарифов – УНИАН) в СМИ”, - отметил А.ЗИНЧЕНКО.

В опубликованном документе речь идет о том, что тарифы на коммунальные услуги подняты не только для сверхдоходных предприятий, как, в частности казино, но и на 60-70% и для детских садов, школ, библиотек, музеев, хлебзаводов. Также идет речь и о повышении платы за услуги по отоплению и водоснабжению для офисов политических партий, Секретариата Президента, так же, как и для супермаркетов, автосалонов, ночных клубов и стрип-баров, бизнес-центров - в 10 раз.

«Речь шла о повышении тарифов для элитного и теневого бизнеса, а затем всех скопом втянули в повышение цен”, - отметил лидер столичного БЮТ.

“БЮТ и я лично убеждены - это был спектакль, который мы наблюдали 30 октября, который должен был убедить простых киевлян, что “народный” мэр денно и нощно печется о них и принимает решения в их пользу. Но останется ли прежней стоимость продуктов в супермаркете, который будет платить за отопление и воду в десять раз дороже? ... или пребывание ребенка в садике?... Вывод однозначен – нет. Очень простой экономический, не только политический вывод из этого: запущен мощный маховик роста цен”, - убежден А.ЗИНЧЕНКО.

В отношении решения городской власти о повышении с 4 ноября стоимости проезда в городском пассажирском транспорте в 3-4 раза А.ЗИНЧЕНКО подчеркнул, что это “грубое искажение решения сессии”. По его словам, Киевсовет, на решение которого ссылается городская власть, 30 сентября принимал комплексную программу выхода из кризиса транспортной отрасли.

“Сессия требовала от КГГА принять самые неотложные и самые срочные меры, чтобы не потерять транспортную инфраструктуру Киева. О необходимости повысить тарифы в решении сессии нет ни одного слова и не могло быть, потому что в соответственно с действующим законодательством, с 1996 года тарифы - это вопрос исключительно КГГА”, - отметил А.ЗИНЧЕНКО, еще раз подчеркнув, что сессия своим решение только обязала КГГА сохранить через долговременные проездные билеты на весь 2009 год стоимость проезда для киевлян в 50 коп.

А.ЗИНЧЕНКО сообщил, что возглавляемая им комиссия, которая изучала в столице состояние транспортной отрасли, предусматривала, что в течение последнего квартала с.г. КГГА должна была провести организационную работу, в частности, подготовить введение годового проездного, ввести действия по защите малозащищенных слоев населения и т.п.

“Фактически ключевые решения сессии остались невыполненными, они проигнорированы. Поэтому фракция БЮТ подготовила обращение в АМК с просьбой рассмотреть вопрос о повышении тарифа на проезд в метрополитене относительно обоснованности самой цифры – 2 грн.”, - сказал А.ЗИНЧЕНКО.

По его словам, 2 грн. - “абсолютно неоправданный скачок” в повышении тарифа.

Лидер фракции БЮТ в Киевсовете также заявил, что они будут добиваться всеми возможными способами отмены повышения тарифов на услуги ЖКХ и на проезд. По его словам, решениями сессии воспользовалась киевская власть, чтобы “освоить тарифную сетку в абсолютно своем понимании их трактовок”.

Кроме того, БЮТ также требует от городского председателя прийти на ближайшее заседание сессии Киевсовета и отчитаться о состоянии выполнения бюджета столицы за 9 месяцев этого года.

“Насколько нам известно, дыра в бюджете сегодня уже достигла 1 млрд.“, - сказал А.ЗИНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, согласно опубликованным в газете “Хрещатик” распоряжениям КГГА от 30 октября с.г., с 1 декабря с.г. для бюджетных учреждений Киева и коммерческих структур будет поднята плата за коммунальные услуги до 10 раз.

На сессии Киевсовета 30 октября мэр города лично внес предложение о повышении тарифов на коммунальные услуги для высокорентабельных коммерческих структур в 5-10 раз и оставить неизменными тарифы для населения.

За соответствующий проект решения проголосовал 61 из 115 присутствующих депутатов Киевсовета: Блок Черновецкого – 43 голоса, Блок Литвина – 3, Партии регионов – 5, “Общественный актив Киева” – 6 и 6 внефракционных депутатов. Депутаты фракций БЮТ и Блока Кличко не принимали участия в голосовании.

Кроме того, 31 октября в мэрии сообщили о том, что во исполнение решения Киевсовета с 4 ноября будут введены новые тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте, в частности, 2 грн. – на проезд в метро и 1,5 или 2 грн. – за проезд в наземном транспорте.

Как сообщал УНИАН , 30 октября на момент голосования в сессионный зал вошел мэр столицы и озвучил свое предложение, отметив, что в связи с экономическим кризисом не ожидается в ближайшие годы повышения уровня доходов граждан, в связи с чем весь груз коммунальных платежей должен быть возложен на юридических лиц.

“Ничего сложного в этом нет. Это гуманитарный проект”, - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, еще раз отметив, что предлагает “высокорентабельным и нехорошим” структурам и предприятиям поднять тарифы в 10 раз, и не трогать планку платежей для простых людей.