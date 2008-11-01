БЛ подозревает, что у Тимошенко хотят подделать антикризисный закон

Фракция Блока Литвина в парламенте предостерегает правительство и руководство Верховной Рады от каких-либо попыток махинаций, подделок что касается окончательного текста принятого вчера парламентом закона о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции Блока Литвина.

В заявлении отмечается, что 31 октября 2008 года парламентская фракция Блока Литвина в полном составе проголосовала за закон о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса. “Нашими усилиями и усилиями тех, кто нас поддержал, из проекта закона были изъяты все без исключения позиции, которые внесли Президент и правительство, относительно замораживания минимальной зарплаты и прожиточного минимума для украинских граждан, в частности перенесение законодательно запланированного повышения минимальной заработной платы до уровня прожиточного минимума с 1 января 2009 года на 1 января 2011 года”, - замечают авторы заявления.

По их мнению, “такие “новшества”, направленные против простых людей, которые привели бы их к окончательному обнищанию, власть пыталась протянуть всеми способами, хитростью, манипуляциями через Верховную Раду по требованию Международного валютного фонда. Фракция Блока Литвина не допустила того, чтобы проблемы крупных владельцев, миллиардеров и миллионеров решались за счет населения”.

В то же время, отмечают в Блоке Литвина, “мы добились включения в Закон статей, увеличивающих Фонд гарантирования вкладов физических лиц в размере 150000 гривен на каждого вкладчика, обеспечивают значительную реальную поддержку сельхозпроизводителям, действенную помощь селу”.

“Однако мы вынуждены заявить и предостеречь правительство и руководство Верховной Рады от каких-либо попыток махинаций, подделок что касается окончательного текста закона и стремления путем подлога протянуть в уже проголосованный закон некоторые позиции, которые не нашли поддержки и были однозначно отклонены Верховной Радой, и направлены на то, чтобы исказить конечный текст закона в сторону ухудшения социальных условий жизни людей”, - подчеркивается в заявлении.

Поэтому Блок Литвина призывает “правительство и руководство Верховной Рады воздержаться от суматошных попыток жульничать с текстом закона и стенограммой заседания Верховной Рады, не прибегать к махинациям и фальсификациям, и тем самым не обманывать общество”. “Общество будет знать все!”, - подчеркивают авторы заявления.