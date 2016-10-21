Рада сегодня должна рассмотреть ряд изменений в свой Регламент (прямая трансляция)
К зданию парламента прибыли министры и премьер на Час вопросов к правительству.
Сегодня Веровная Рада должна рассмотреть в первом чтении два законопроекта, которые касаются внесения изменений в ее Регламент.
Как передает корреспондент УНИАН, это изменения в Регламент относительно уточнения норм, согласно которым законы, постановления и другие акты ВРУ признаются утратившими силу.
Второй законопроект касается внесения изменений в статьи 90 и 116 Закона “О Регламенте Верховной Рады Украины” относительно подготовки законопроектов.
Третий и последние законопроект, который сегодня планируется к рассмотрению касается предоставления убежища бездомным лицам.
В частности, в начале пленарного заседания в сессионном зале около 200 народных депутатов.
Кроме того, к зданию парламента прибыл премьер-министр Владимир Гройсман и члены Кабмина для участия в Часе вопросов к правительству.
Традиционно в пятницу в Раде с 10.00 до 11.00 проходит Час вопросов к правительству.