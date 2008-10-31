Ющенко, Тимошенко, Яценюк, Янукович участвуют в телевизионном ток-шоу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует сегодняшнее принятие Верховной Радой антикризисного закона.

Как передает корреспондент УНИАН, это он заявил сегодня в специальном выпуске программы «Свобода на Интере».

Президент подчеркнул, что закон дает „много четких и ясных действий, начиная с сегодняшнего дня, начиная с министра финансов, и для председателя Национального банка, и для многих участников, действия которых важны с точки зрения преодоления кризиса”.

Как заявил глава государства, “кризис боится профессиональных действий, боится четких действий власти, боится сплоченной политики”.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня нужно говорить о национальном плане действий выхода из кризиса. По его словам, каждое государственное учреждение должно четко знать, что ему делать: „Каждый институт работает в пределах своей компетенции, но руководствуется общей стратегией”.

Президент также приветствовал идею сбора руководства страны в одной аудитории для обсуждения мероприятий по разрешению кризиса. Он призвал обсудить эту проблему без ее политизации.

В студии на программе присутствуют премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ, министры, народные депутаты.