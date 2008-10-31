Наливайченко читал о замке Балоги как «обычный гражданин»

В Службу безопасности Украины не поступало никаких обращений относительно фактов, обнародованных в еженедельнике «Зеркало недели» по поводу аренды мукачевского замка «Паланок» главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге для прессы сообщил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он заметил, что ознакомился со статьей в "Зеркале недели" как обычный гражданин, поскольку в СБУ никаких обращений на этот счет не было.

“Насколько я понял, это было решение местной власти, и если есть какие-то вопросы, должно быть обращение в правоохранительные органы», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщалось, народный депутат, член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ направил официальные обращения премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, в которых просит создать комиссию и направить ее в Закарпатскую область для проверки изложенных в статье еженедельника «Зеркало недели» фактов относительно аренды мукачевского замка “Паланок”.

В частности, как отмечается на официальном сайте “Народной самообороны”, в своих обращениях Г.МОСКАЛЬ сообщает, что в еженедельнике «Зеркало недели» от 18-24 октября была опубликована статья Владимира МАРТЫНА «Семейная резиденция для Балоги», в которой автор информирует об учредителях общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Высокий замок», которое арендовало за 5 тысяч гривень мукачевский замок «Паланок» (памятник архитектуры ХІV-ХVІІІ ст.).

«9 октября этого года Мукачевский городской совет (Закарпатская область) на 37-й внеочередной сессии 5-го созыва среди других вопросов принял решение «Об утверждении результатов конкурса на предоставление права долгосрочной аренды отдельных помещений мукачевского замка «Паланок». Тем самым обществу с ограниченной ответственностью «Высокий замок», код 31326925, зарегистрированному в г. Мукачево, ул. Пряшевская-Бичная, 2, предоставлены в аренду на 46 лет (с 1 января 2010 по 1 января 2056 г.) территория и помещение «Паланка» для обустройства гостинично-ресторанного комплекса. На протяжении пяти лет арендатор обязался инвестировать в замок двенадцать миллионов гривень и создать сорок рабочих мест”, - говорится в сообщении.

«Как удалось выяснить автору, учредителями ООО «Высокий замок» являются БАЛОГА Оксана Ивановна (жена В.БАЛОГИ), ПЕТЁВКА Марина Ильинична (жена Василия ПЕТЁВКИ, двоюродного брата В.БАЛОГИ, экс-мэра Мукачево, одного из учредителей «Барвы»), ТОКАРЬ Мирослава Ивановна (жена И.ТОКАРЯ, председателя Мукачевской РГА, одного из учредителей «Барвы»). Вид деятельности «Высокого замка» - бухгалтерский учет и аудит, а его уставный фонд составляет пятнадцать тысяч гривень. Последние годы общество вообще не платило налогов, поскольку не получало никаких прибылей, а передача замка «Паланок» в аренду происходила с грубым нарушением законодательства Украины, так как конкурсная комиссия при передаче замка «Паланок» в аренду не обратила внимания на тот факт, что ООО Высокий замок» при уставном фонде в размере пятнадцать тысяч гривень планирует инвестировать в замок «Паланок» двенадцать миллионов гривень, а именно - в обустройство гостинично-ресторанного комплекса на арендованной территории и помещениях «Паланка». И это при том, что сферой деятельности ООО «Высокий замок» является не гостинично-ресторанный бизнес, а бухгалтерский учет и аудит”, - подчеркивается в депутатском обращении Г.МОСКАЛЯ.

При этом он ссылается на неназванных "депутатов Мукачевского горсовета, членов нескольких фракций”, которые утверждают, что “решение о предоставлении замка в аренду сопровождалось многочисленными нарушениями”.

Генеральная прокуратура приняла к рассмотрению запрос Г.МОСКАЛЯ относительно проверки законности передачи мукачевского замка «Паланок» в долгосрочную аренду.