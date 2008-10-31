Тимошенко не пришла ни в Раду, ни на СНБО

На заседании Совета национальной безопасности и обороны отсутствуют премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая заседание СНБО, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что спикер обратился с просьбой относительно своего отсутствия и отсутствия премьер-министра в связи с рассмотрением в парламенте антикризисного законопроекта.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня на заседании СНБО будут рассматриваться вопросы о состоянии противодействия коррупции в Украине, а также о борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, координации правоохранительных органов в этой сфере и персональной ответственности должностных лиц.

Однако Юлии ТИМОШЕНКО нет в правительственной ложе ВР. Арсений ЯЦЕНЮК ведет заседание: депутаты голосуют за поправки к антикризисному законопроекту, принятому в первом чтении.