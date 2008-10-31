На следующей неделе под Семенюк снова может зашататься кресло

На следующей неделе может опять возникнуть вопрос об освобождении председателя Фонда госимущества - политолог

Киев. 31 октября. УНИАН. На следующей неделе может опять возникнуть вопрос об освобождении председателя Фонда государственного имущества Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве выразил политолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ.

«Не исключено, что на следующей неделе остро встанет вопрос отставки председателя Фонда госимущества СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО», - сказал он, объяснив, что такой вопрос может возникнуть потому, что продавать в сегодняшних условиях экономического кризиса стратегические предприятия неэффективно.

По словам Т.БЕРЕЗОВЦА, Президенту «будет очень-очень трудно» отстоять председателя Фонда, а правительство наоборот получит определенный карт-бланш, поскольку оно предлагало сделать это еще весной.