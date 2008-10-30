Терехин: поправка насчет денег на выборы поступила с опозданием

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики закончил доработку антикризисного законопроекта и сейчас документ будет роздан народным депутатам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель этого комитета Сергей ТЕРЕХИН.

«Вот этот документ у меня уже есть зарегистрированный. И сейчас он будет роздан народным депутатам, и теоретически его можно было бы рассматривать, но, учитывая то, что в документе 146 правок, 63 страницы сравнительной таблицы, и небольшое желание народных депутатов вечером работать – все это подвигло нашего спикера перенести рассмотрение этого вопроса на завтра», - подчеркнул С.ТЕРЕХИН.

Он подчеркнул, что предложения по изменениям и дополнениям к документу комитет закончил принимать вчера в 18.30, работа длилась практически всю ночь, и сегодня до 14.30 законопроект рассматривался в комитете.

При этом он сообщил, что предложение народного депутата от НУ-НС Ксении ЛЯПИНОЙ о необходимости включить поправку о финансировании досрочных парламентских выборов в антикризисный законопроект не были учтены, так как поступили поздно.

Вместе с этим, С.ТЕРЕХИН подчеркнул, что при подготовке документа не было принято окончательное решение по нескольким позициям, в частности, об отсрочке до 2011 года увеличения минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума.

«Но мы написали, что должна быть упредительная индексация всех выплат на уровень инфляции как минимум», - отметил он.

Второй несогласованный вопрос, по словам С.ТЕРЕХИНА, касается «очередности доступа к дополнительной эмиссии корпоративных прав банков, которые получают государственную помощь».

«Некоторые люди настаивают, чтобы старые акционеры, которые довели банк до ручки, имели право первоочередного выкупа. Министерство финансов и Нацбанк против этого», - сказал он, подчеркнув, что эти два вопроса будут вынесены на политическое согласование.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК предложил рассмотреть во втором чтении законопроект «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» завтра, 31 октября, на утреннем заседании ВР.

На заседании парламента спикер сообщил, что пока у ВР нет окончательно согласованного и готового к рассмотрению во втором чтении варианта антикризисного законопроекта.

А.ЯЦЕНЮК предложил рассмотреть его завтра, «чтобы были учтены все предложения, чтобы мы сейчас не пороли горячку и не принимали законопроект, который не получит необходимого количества голосов».