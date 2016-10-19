Порошенко встретится с генсеком НАТО 20 октября

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. По результатам встречи запланировано совместное заявление Петра Порошенко и Йенса Столтенберга для представителей СМИ.

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Как известно, встреча президента Украины Петра Порошенко с руководством Европейского Союза отменена из-за переговоров на высшем уровне в "нормандском формате" 19 октября в Берлине.