Ющенко распросил Медведько про Шубу, Келеберду и Проминвестбанк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с генеральным прокурором Украины Александром МЕДВЕДЬКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства заслушал доклад Генпрокурора о ходе расследования ряда резонансных дел. Среди них – события вокруг «Проминвестбанка», реагирование Генеральной прокуратуры на события в ЦИК, административных судах г. Киева и ситуацию, связанную с незаконным назначением судей на административные должности.

Относительно ситуации вокруг «Проминвестбанка», Президент Украины отметил, что она требует немедленной реакции со стороны правоохранительных органов. «Нам нужно вносить ясность в то, как и кем разрушался банк, для того чтобы найти ответ, как его спасти», – сказал В.ЮЩЕНКО. Президент отметил, что, по имеющейся информации, события вокруг «Проминвестбанка» не имеют «ничего общего с финансовым кризисом» и являются ни чем иным, как «рейдерской атакой». «Прошу действовать здесь очень быстро», – сказал глава государства.

В свою очередь А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что Генеральная прокуратура уже провела соответствующие проверки и возбудила уголовные дела по факту доведения до банкротства «Проминвестбанка» и по факту разворовывания средств этого банка.

Информируя главу государства о ходе расследований уголовных дел относительно событий в ЦИК, когда были причинены телесные повреждения работникам УГО, А.МЕДВЕДЬКО заверил, что в ближайшее время Генеральная прокуратура даст правовую оценку этим событиям. «Мы доведем эти уголовные дела до логического завершения», – сказал генпрокурор. Президент отметил: в этой ситуации речь идет «о коррупции, блокировании работы судов, политическом вмешательстве в организацию работы суда». «Ваши действия должны быть чрезвычайно четкими и жесткими», – сказал он, обращаясь к генеральному прокурору.

Отдельное внимание на встрече было уделено вмешательству судов общей юрисдикции в вопросы, которые относятся к компетенции Конституционного Суда Украины, а именно – ситуации с вынесением решения судьей Окружного административного суда Киева Владимиром КЕЛЕБЕРДОЙ о приостановке действия указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Как отметил генеральный прокурор, В.КЕЛЕБЕРДА «вынес явно незаконное, неправосудное решение, взяв на себя функции Конституционного Суда». По словам А.МЕДВЕДЬКО, Генеральная прокуратура возбудила соответственно три уголовных дела.

Во время встречи генпрокурор также доложил главе государства о состоянии расследования обстоятельств гибели прокурора Днепропетровской области Владимира Шубы.

Во встрече также принял участие заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.