Литвин: или выборы, или борьба с кризисом

Председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН считает, что проведение парламентских выборов будет мешать реализации мероприятий по противодействию финансовому кризису.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Народной партии, об этом В.ЛИТВИН сказал вчера на пресс-конференции в Ужгороде.

«Если серьезно поднимать вопрос о противодействии финансовому кризису, то, очевидно, нужно забыть о парламентских выборах. А если все же объявлять выборы, то никто не будет воплощать антикризисные мероприятия, поскольку вся исполнительная власть будет принимать участие в парламентской кампании. Зачем эта политическая игра?», – считает В.ЛИТВИН.