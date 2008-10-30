Литвин: власть не должна скрывать на каких условиях дается кредит МВФ

Председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН считает непопулярными меры, предусмотренные меморандумом между Украиной и Международным валютным фондом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Народной партии, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции в Ужгороде.

В частности, В.ЛИТВИН отметил, что в упомянутом меморандуме содержится тезис о том, что антикризисные мероприятия рассчитаны на период до конца этого года и начало следующего, а реализовывать их будет новое правительство. «У меня возникает вопрос по этому поводу: когда премьер-министр и министр финансов подписывали настоящий документ, они, очевидно, соглашались с тем, что будут досрочные выборы. Или подписывали исключительно для МВФ», – отметил В.ЛИТВИН.

По словам председателя Народной партии, власть должна вести честный диалог с обществом, а не скрывать от него то, на каких условиях МВФ собирается выдавать кредит Украине. По мнению В.ЛИТВИНА, она боится это делать, поскольку, если ознакомиться с текстом документа, становится понятным, что МВФ ставит украинскую экономику под свой контроль. «В меморандуме есть позиции, которые вызовут массовые недовольства людей. Они касаются замораживания на два года приближения прожиточного минимума к минимальной заработной плате, замораживания роста пенсий, резкого повышения стоимости коммунальных услуг и безжалостного выбивания из людей задолженностей по них. Я уже не говорю о жестких мерах по банковской системе и все такое», – отметил В.ЛИТВИН.

Кроме того, по мнению народного депутата, невыясненным остается вопрос, на какой период и под какие проценты Украина получит этот кредит. Он также отметил, что, по экспертным оценкам, лишь до конца этого года Украина должна заплатить по внешней задолженности 8 млрд. долларов США, а в следующем эта сумма должна быть в пределах 40 млрд. долларов США. Один из пиков уплаты внешних долгов Украины будет приходиться именно на следующий год и к этому добавляется еще один кредит.

Говоря о последствиях международного финансово-экономического кризиса для Украины, В.ЛИТВИН заявил: «Когда сегодня пытаются все списать на международные процессы – это неправильно, потому что экономический кризис мы получили уже тогда, когда был превышен годовой показатель инфляции в стране. Если экономический блок правительства не способен спрогнозировать такие события – это означает безответственное отношение власти к своим обязанностям».

Как сообщал УНИАН, правительство, Нацбанк и МВФ согласовали на уровне экспертов условия выделения Украине стабилизационного кредита stand-by на сумму 16,5 млрд. дол. Программа финансирования должна быть одобрена Советом директоров МВФ. Для вынесения этого вопроса на заседание Совета директоров необходимо принятие Верховной Радой антикризисного закона, проект которого уже в целом положительно оценен МВФ.

Сегодня, 29 октября, ВР приняла в первом чтении внесенный Президентом Украины законопроект «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». В соответствии с принятым решением, ко второму чтению профильный комитет парламента должен учесть предложения альтернативных законопроектов.

Также принято решение рассмотреть этот законопроект во втором чтении 30 октября.

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что ни один меморандум между украинским правительством и МВФ не подписывался. Он объяснил, что сегодня меморандумом называют обращение правительства к МВФ с просьбой оказать помощь.