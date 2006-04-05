Черновецкий повторит судьбу Косаковского

Против нового городского председателя Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО будет задействован сценарий по отстранении его от власти, который однажды уже сработал в отношении первого всенародно избранного мэра столицы Леонида КОСАКОВСКОГО.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН руководитель Всеукраинской программы «Развитие гражданского общества», член Совета по вопросам внешнеэкономической деятельности при Кабинете Министров Украины Владимир ВОЛКОВ.

По его словам, каждый день к нему поступает информация из Киевского городского совета и КГГА «о технологиях проведения данного сценария». В.ВОЛКОВ отметил, что речь идет о возбуждении уголовного дела якобы за подкуп Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ избирателей. Также В.ВОЛКОВ отметил, что планируется создать в КГГА коллегию, которая поквартально будет рассматривать работу нового городского председателя. По его словам, все это будет делаться для дискредитации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

По мнению В.ВОЛКОВА, в Киеве уже развернута кампания, которая должна “ударить по репутации” Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, в частности, это касается его религиозных взглядов. По его словам, «основной удар должен прийтись» по нему как человеку, который является почетным президентом “ПравэксБанка”. В.ВОЛКОВ отметил, что уже распространяется информация о том, что якобы “хозяйственная сфера в “Правэксе” не на высшем уровне, что высокая текучесть кадров и есть проблемы с уплатой налогов”. По его словам, это делается для того, чтобы провести параллель, якобы такая же сложная будет ситуация и в Киеве, если городом будет руководить Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В.ВОЛКОВ обвиняет в разработке этого сценария “киевский клан”, который не хочет “допустить нового человека к креслу мэра”. Он прогнозирует, что к понедельнику, 10 апреля, будет задействована схема, которая подвергнет сомнению результаты выборов мэра Киева. В.ВОЛКОВ считает, что будут обращения в суды о признании результатов выборов недействительными.

Директор строительной компании “Пивденьмиськбуд” Виктор САМОКИШ на пресс-конференции обвинил предыдущее руководство Киева в лоббировании интересов крупных кампаний, “которые подкармливали прежнюю городскую власть” и были “в шоколаде”, а “другие компании постоянно имели какие-то проблемы, начиная с выделения участков для строительства”. В.САМОКИШ выразил надежду, что с приходом Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на должность мэра эта ситуация изменится и все участники строительного рынка будут иметь равные условия для работы.

В.ВОЛКОВ добавил, что “киевский клан будет очень долго бороться за “сладкое” место в Киеве”, в частности, в строительном бизнесе.