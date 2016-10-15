В Европейском суде подтвердили, что Украина проиграла апелляцию Януковичу

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как известно, соответствующее решение судьи приняли еще 5 октября. Однако при этом конкретная сумма и порядок компенсации судебных расходов остаются неопределенными.

«Как и кому Украина будет платить деньги - это то, что решается вне судебного процесса», - говорится в комментарии, который DW предоставили в суде.

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Как сообщал УНИАН, британские адвокаты, которые представляют интересы Януковича, накануне сообщили, что в соответствии с опубликованным решением от 5 октября 2016 года Суд правосудия ЕС "отклонил апелляционную жалобу и подтвердил, что правительство Украины должно не только понести расходы в связи с неудачным вступлением в процесс, но также и расходы в связи с неудачной попыткой апелляции".

Речь идет об исковых расходах в сумме 6 млн 378,4 тыс. грн по делу об обжаловании введенных Евросоюзом имущественных санкций против Януковича и двоих его сыновей – Александра и Виктора (покойного).

В Министерстве юстиции Украины опровергли заявления адвокатов экс-президента Виктора Януковича о взыскании с Украины средств в его пользу.

«Сейчас не существует никаких решений иностранных судов или решений Общего суда ЕС, Европейского суда справедливости относительно взыскания каких-либо денежных средств с Украины в пользу Януковича В.Ф. или его семьи. При этом заявление адвокатов Януковича о якобы удержании из Украины средств в пользу экс-президента является ничем иным как манипуляцией общественным мнением», - подчеркнули в ведомстве.