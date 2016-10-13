МИД Украины заявил протест из-за очередного безосновательного задержания 5 крымских татар

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, в заявлении, в частности, говорится о неправомерном задержании и последующем аресте пяти граждан Украины: активистов крымскотатарского сообщества Теймура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Айдера Салединова, Эмиля Джемадинова и Рустема Исмаилова.

«По аналогии с предыдущими резонансными случаями, официальным основанием их задержания стали безосновательные обвинения в террористической деятельности», – сообщили в МИД.

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«Такие действия Российской Федерации являются продолжением ее репрессивной политики, направленной на запугивание населения полуострова с целью подавления любых проявлений инакомыслия и общественного сопротивления незаконной оккупации. Убеждены, что попытки государства-оккупанта скрыть собственный произвол и игнорирование прав человека за ширмой «борьбы с терроризмом или экстремизмом» уже давно никого не вводят в заблуждение. Действуя такими методами, Российская Федерация сама собственноручно насаждает террор на захваченной в результате вооруженной агрессии украинской территории, сея там страх и бесправие, грубо нарушает базовые нормы международного права, демократические права и свободы», – подчеркивают в МИД.

МИД Украины требует немедленного освобождения пяти арестованных 13 октября крымских татар, а также других граждан Украины, которые незаконно удерживаются сейчас в неволе российской оккупационной властью.

«Призываем международных партнеров Украины к усилению давления на Российскую Федерацию с требованием прекратить преследования и репрессии на этнической и религиозной почве во временно оккупированном Крыму», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации народного депутата, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в застенках ФСБ в Крыму находятся 18 крымских татар. «Пропали или похищены 22 человека, из них 4 мы нашли убитыми. Сейчас в застенках ФСБ в Крыму 18 крымских татар, которые обвиняются оккупантами в различных преступлениях, в том числе заместитель главы Меджлиса Ахтем Чыйгоз», – сказал Чубаров.