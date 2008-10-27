Ющенко рассказал, куда пойдут деньги МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что кредит Международного валютного фонда позволит Украине преодолеть вызовы, связанные с мировым финансовым кризисом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что вчера совместно с премьер-министром Украины, министром финансов, председателем Национального банка направил в МВФ соответствующее письмо, и уже сегодня поступил положительный ответ о предоставлении кредита.

В.ЮЩЕНКО заметил, что ключевые решения Совета национальной безопасности и обороны о преодолении в Украине последствий мирового финансового кризиса «в известной степени являются программой МВФ относительно Украины». В частности, речь идет о радикальном изменении правительственной политики относительно бюджетных расходов. В.ЮЩЕНКО заметил, что действия правительства, которые не обеспечили сбалансированность таких расходов, привели к инфляции в 16%. «Это неуклюжая политика», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также среди вопросов, связанных с сотрудничеством с МВФ, В.ЮЩЕНКО назвал обслуживание внешнего долга Украины как государственного, так и корпоративного.

При этом Президент напомнил, что на сегодня такой долг составляет 100 млрд. долларов, из него государственный – только 14,5 млрд. долларов, остальные – корпоративный долг. Президент Украины заметил, что собственный валютный резерв НБУ позволил бы обслуживать этот долг, если бы не возник мировой финансовый кризис.

Также В.ЮЩЕНКО заметил, что на сегодня Украине целесообразно получить финансовую поддержку еще и потому, что традиционные экспортные отрасли Украины, такие как металлургическая и химическая, столкнулись с фактической остановкой мировых рынков продукции этих отраслей.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в настоящее время необходимо вести речь о рефинансировании «чувствительных» экспортных отраслей экономики.

Также кредит будет касаться вопроса валютного курса Украины, стабильности банковской системы, в том числе поддержки стабильности «Проминвестбанка».

В.ЮЩЕНКО сказал, что все эти вопросы, так или иначе, вошли в программу МВФ относительно Украины.

«Я являюсь оптимистом и хочу заявить, что Украина справится с вызовами, связанными с международным финансовым кризисом», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 26 октября председатель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил, что фонд выделит Украине кредит в размере 16,5 млрд. долларов. Средства выделяются для поддержания экономической и финансовой стабильности в стране в условиях мирового кризиса и падения цен на металл.