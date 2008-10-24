Тимошенко: коалиция создана, и она - в работе

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что сегодня де-факто существует коалиция между лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам.

«Де-факто создана коалиция между ЯНУКОВИЧЕМ и ЮЩЕНКО, и эта коалиция в работе», - сказала она.

Премьер заявила, что все голосования в парламенте, которые происходят, проводятся совместно фракцией Партии регионов и частью фракции НУ-НС.

«Очень жаль, что они разрушают страну, толкая страну на досрочные выборы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.