Бютовцы сосчитали отсутствующих нардепов из чужих фракций

Народный депутат Украины Валерий ПИСАРЕНКО (фракция БЮТ) обвинил фракции Партии регионов и “Наша Украина – Народная самооборона” в голосовании чужими карточками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил на заседании парламента. По его словам, в соответствии с ведомостью о регистрации народных депутатов Украины, у Партии регионов «97 нет голосов», да и в НУ-НС было голосование за отсутствующих в зале депутатов.

Он призвал: «давайте ходить и работать, а голосовать за кого-то не нужно», особенно, когда речь идет о важных законопроектах.

Как сообщал УНИАН, сегодня без участия фракции БЮТ был внесен в повестку дня законопроект народного депутата Украины Ксении ЛЯПИНОЙ (фракция НУ-НС), в котором предусматриваются изменения к бюджету на 2008 год в части финансирования досрочных выборов в парламент.

В ответ народный депутат Украины из фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что на сегодняшний день в парламенте не предусмотрен механизм изъятия карточек для голосования народных депутатов без их согласия. Поэтому он считает нецелесообразным предложение В.ПИСАРЕНКО о том, что председатель ВРУ должен способствовать тому, чтобы такое голосование не происходило.