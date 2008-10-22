Янукович уже надавал предвыборных обещаний крымским татарам

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает в случае прихода его партии к власти создать равные условия для всех национальностей, проживающих в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН. об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Симферополе в ходе всекрымского собрания депутатов, избранных от Партии регионов.

Говоря о проблемах Крыма, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на полуостров «наложена межнациональная проблема». При этом, считает он, «это создается искусственно». «Я думаю, что как таковой проблемы (межнациональной - УНИАН) нет и не может быть, потому что все национальности, которые живут в Украине, должны быть в равных условиях», - отметил лидер "регионалов".

«И мы такие условия создадим и для крымско-татарского населения. Мы не допустим никакой дискредитации крымских татар, и мы не будем разжигать рознь между русскоязычным населением, которое проживает в Крыму, и другими национальностями», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что у Партии регионов есть «конкретная программа», которую она уже выполняла, будучи при власти, и которую, по его словам, нужно продолжить. «В этом плане мы достигли, можно сказать, положительных результатов, но ее (программу – УНИАН), конечно, нужно продолжать», - отметил лидер "регионалов". Тогда, по его словам, не будет межнациональной проблемы в Крыму. «И этого вопроса не будет, я в этом уверен», - подчеркнул руководитель Партии регионов.