Ющенко говорит, что не собирается становиться на колени перед Тимошенко

Президент Виктор Ющенко утверждает, что у него нет личного конфликта с премьер-министром Юлией Тимошенко, и он не собирается "становиться на колени" перед какими-либо политическими силами.

Об этом он заявил в среду перед входом в здание следственного управления Генеральной прокуратуры, сообщает Украинская правда со ссылкой на Лига.net.

"Если вы меня знаете, то такого конфликта нет. Знаете, для меня важно одно, общаясь с любым политиком, - какова его цель? Какие ценности нас объединяют? Извините, я самодостаточный человек, я на коленях ни перед кем не буду стоять, ни перед одной политической силой", - заявил президент.

"У меня пятеро детей, два внука. Я знал, за что я мог умереть. Я знаю, ради чего я живу. У меня есть ценности. Если они не нравятся кому-то – это другой вопрос. Но пока я Президент, я уверен, что это ценности, которые нужны в большей степени не мне, а вам. Вы на одно поколение младше меня, я не хотел бы, чтобы ваша жизнь начиналась с тех проблем, с которыми столкнулось мое поколение", - сказал Ющенко.

Президент отметил, что он уважает ценности других людей, которые могут не совпадать с его ценностями. Президент уделил много внимания вопросам исторического выбора Украины, а также напомнил о том, что только Блок Юлии Тимошенко в 2006 году не подписал Универсал национального единства.

При этом, по словам Ющенко, сегодняшний день демонстрирует, что украинским политикам необходимо вернуться к подписанному в 2006 году Универсалу.